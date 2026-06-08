《滬／深股通》中際旭創為深股通十大成交活躍股榜首

港交所(00388)公布，上周五(5日)「滬股通」及「深股通」首十大成交活躍股如下：
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中天科技
|(600522)
|3351.83
|寒武紀
|(688256)
|2937.77
|亨通光電
|(600487)
|2640.94
|兆易創新
|(603986)
|2398.67
|佰維存儲
|(688525)
|2311.54
|源杰科技
|(688498)
|2100.18
|瀾起科技
|(688008)
|2043.31
|生益科技
|(600183)
|1973.00
|工業富聯
|(601138)
|1937.91
|海光信息
|(688041)
|1911.81
|股份名稱
|（編號）
|買入及賣出總金額
（百萬人民幣）
|中際旭創
|(300308)
|11462.89
|新易盛
|(300502)
|5956.30
|寧德時代
|(300750)
|4629.90
|立訊精密
|(002475)
|4261.82
|天孚通信
|(300394)
|4090.15
|京東方A
|(000725)
|3253.87
|東山精密
|(002384)
|2682.91
|中興通訊
|(000063)
|2392.97
|三環集團
|(300408)
|2366.88
|陽光電源
|(300274)
|2338.17
（以上數字取小數點後兩個位）
《經濟通通訊社8日專訊》
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