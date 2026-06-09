《駐京專電》中國常駐聯合國副代表孫磊：烏克蘭危機實現政治解決仍任重道遠

中國常駐聯合國副代表孫磊8日在安理會審議烏克蘭問題時表示，烏克蘭危機涉及的矛盾錯綜複雜，達成和平協議絕非易事，實現政治解決仍任重道遠，需要各方堅持不懈作出努力。



孫磊說，烏克蘭危機仍在延宕，衝突烈度持續上升，局勢呈螺旋式升級。戰場相關的數字每天都在變化，新的襲擊、新的傷亡、新的設施損毀不斷出現，但有一個事實始終不變－－軍事手段無法帶來和平，衝突延續下去只會造成更嚴重的傷害。



*期待各方保持耐心，展現誠意，早日恢復和談*



孫磊結合當前形勢提出四點期待：期待當事方以人民為重，保持最大程度克制，避免採取進一步激化矛盾、升級衝突的行為，防止局勢滑向不可控的方向；期待有關各方保持耐心，展現誠意，體現靈活，早日恢復和談進程，解決彼此合理安全關切，爭取達成全面、持久、有約束力的和平協議；期待地區國家和國際社會發出更多停火止戰、勸和促談的理性聲音，開展更多增進信任、調解斡旋的外交努力，而不能推波助瀾、火上澆油；期待有關各方在充分遵循聯合國憲章原則基礎上，致力於解決危機根源問題，構建均衡、有效、可持續的地區安全架構。



孫磊強調，中方在烏克蘭問題上始終秉持客觀公正立場。中方將繼續同國際社會一道，為實現危機的政治解決發揮積極作用。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》