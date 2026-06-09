  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

09/06/2026 09:37

《駐京專電》國務院印發《現代化應急體系建設「十五五」規劃》

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 國務院印發「十五五」應急體系建設規劃
▷ 規劃部署安全生產、防災減災救災工作
▷ 提出2030年應急管理現代化目標及17項工程

　　國務院日前印發《現代化應急體系建設「十五五」規劃》，對「十五五」時期安全生產、防災減災救災等工作作出部署。《規劃》強調，一體提升減災預防、抗災設防、救災保障能力，「一件事」全鏈條推動重點行業領域安全整治，堅決遏制重特大事故，有效防範重大涉險和較大事故，最大限度降低自然災害損失，堅決維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

*到2035年，全面實現依法應急、科學應急*

　　《規劃》提出，到2030年，中國應急管理體系和能力現代化建設取得明顯進展，以事前預防為主的治理模式有效建立，集中統一、高效權威的中國特色應急管理體制更加完善，大安全大應急框架下應急指揮機制更加健全，重特大突發事件處置保障能力和基層應急能力顯著增強，應急管理法治化、科學化、智能化水平大幅提高，安全生產、防災減災救災形勢持續穩定。到2035年，建成與基本實現現代化相適應的中國特色大國應急體系，全面實現依法應急、科學應急、智慧應急，高質量發展和高水平安全實現良性互動。

　　《規劃》部署了深化應急管理改革創新、推動構建大安全大應急格局，突出風險源頭管控、加快治理模式向事前預防轉型，優化應急力量布局、提升大災巨災應對處置能力，強化全要素支撐、健全重特大突發事件處置保障體系，夯實基層應急基礎、提高全社會防災避險能力等五方面重點任務，安排了五大類共17項重點工程。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第102日，特朗普稱未來兩周內宣布全面...

09/06/2026 09:11

中東戰火

日菲侵門踏戶，綠營視而不見

09/06/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區