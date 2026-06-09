《駐京專電》國務院印發《現代化應急體系建設「十五五」規劃》

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▷ 規劃部署安全生產、防災減災救災工作
▷ 提出2030年應急管理現代化目標及17項工程
國務院日前印發《現代化應急體系建設「十五五」規劃》，對「十五五」時期安全生產、防災減災救災等工作作出部署。《規劃》強調，一體提升減災預防、抗災設防、救災保障能力，「一件事」全鏈條推動重點行業領域安全整治，堅決遏制重特大事故，有效防範重大涉險和較大事故，最大限度降低自然災害損失，堅決維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。
*到2035年，全面實現依法應急、科學應急*
《規劃》提出，到2030年，中國應急管理體系和能力現代化建設取得明顯進展，以事前預防為主的治理模式有效建立，集中統一、高效權威的中國特色應急管理體制更加完善，大安全大應急框架下應急指揮機制更加健全，重特大突發事件處置保障能力和基層應急能力顯著增強，應急管理法治化、科學化、智能化水平大幅提高，安全生產、防災減災救災形勢持續穩定。到2035年，建成與基本實現現代化相適應的中國特色大國應急體系，全面實現依法應急、科學應急、智慧應急，高質量發展和高水平安全實現良性互動。
《規劃》部署了深化應急管理改革創新、推動構建大安全大應急格局，突出風險源頭管控、加快治理模式向事前預防轉型，優化應急力量布局、提升大災巨災應對處置能力，強化全要素支撐、健全重特大突發事件處置保障體系，夯實基層應急基礎、提高全社會防災避險能力等五方面重點任務，安排了五大類共17項重點工程。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》
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