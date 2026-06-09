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09/06/2026 14:05

【習金會】習近平與金正恩參謁中朝友誼塔：共同讓抗美援朝精神發揚光大

　　正在朝鮮進行國事訪問的中共中央總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛，當地時間今日上午參謁中朝友誼塔。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩和夫人李雪主陪同。習近平和金正恩一致認為，上世紀50年代中朝共同戰鬥的歲月是雙方永恆的歷史記憶，雙方要共同維護好志願軍烈士紀念設施，開展富有特色的革命傳統教育、青少年思想道德教育，讓偉大的抗美援朝精神發揚光大，讓偉大的中朝傳統友誼世代傳承。

　　中朝友誼塔坐落於牡丹峰麓。習近平夫婦乘車抵達後，金正恩夫婦在場迎接。朝鮮軍樂隊奏響中朝兩國國歌。禮兵緩緩將花籃抬上平台，花籃緞帶上寫著「中國人民志願軍烈士永垂不朽」。習近平緩步走上平台，整理花籃緞帶。全體人員向中國人民志願軍烈士默哀，之後習近平和金正恩觀看儀仗隊分列式。

　　隨後，習近平夫婦在金正恩夫婦陪同下步入友誼塔紀念廳。金正恩向習近平介紹了友誼塔內展現中國人民志願軍同朝鮮人民並肩浴血戰鬥、共同重建家園的史料、照片和油畫作品。習近平駐足良久，仔細觀看，並認真翻閱志願軍烈士名冊，向金正恩介紹犧牲的志願軍將士有關情況。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》

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