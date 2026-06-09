《駐京專電》商務部：支持中亞各國擴大對華出口非資源商品和農產品

中國-亞歐博覽會將於6月25日至29日舉辦‌，地點在新疆烏魯木齊。‌‌商務部歐亞司副司長張棟今日介紹接下來商務部將整體推進中國-中亞經貿合作的措施，包括推動共建「一帶一路」倡議同中亞各國發展戰略對接等。



一是加強發展戰略對接。將推動共建「一帶一路」倡議同中亞各國發展戰略對接，落實好與中亞各國簽署的政府間經貿合作規劃，探討建立貿易投資自由化便利化制度性安排，推動構建更緊密的經濟夥伴關係。



二是推動貿易提質增效。將繼續鞏固能源、礦產等大宗商品貿易，支持中亞各國積極參加「共享大市場 出口中國」系列活動，擴大對華出口非資源商品和農產品。拓展服務貿易、數字貿易、跨境電商等新業態，加快中國-中亞貿易暢通合作平台建設，打造中國-中亞貿易新的增長點。



三是持續深化產供鏈合作。將加強綠色礦產合作，推進「探產供儲銷」全產業鏈協同。深化新能源、數字經濟、人工智能、裝備製造、現代農業等領域合作，促進貿易投資一體化發展。將用好中國-中亞股權投資合作基金等投融資工具，助力中亞國家產業升級，共同打造可持續、有韌性、更暢通的區域產供鏈體系。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明9日北京專電》