  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
理財秘笈
etnet專輯
AH股新聞

09/06/2026 08:15

《港滬深通》港股總市值45.9萬億元，滬深99.4萬億人民幣

　　根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(8日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:

 香港交易所上海交易所深圳交易所
 主板創業板A股B股A股B股
上市公司
(家)		2423307170541289238
H股總數
(隻)		47415----
上市非H股內
地企業(隻)		106057----
上市證券
(隻)		17431308----
總市值
(億元)		4582027685276751002464515377
流通市值
(億元)		--506502702397763376
平均PE
(倍)		12.6131.5413.9510.3132.059.72
成交
百萬元		364062　　　18200781525901
註:香港交易所的元之單位為港元，上海及深圳交易所的元之單位為人民幣。
《經濟通通訊社9日專訊》

【你點睇？】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係，你認為在確認親生關係後，政府是否仍應繼續介入調查？今次事件中，社會是否對涉事父母過早作出負面判斷？ ► 立即投票

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第102日，特朗普稱未來兩周內宣布全面...

09/06/2026 09:11

中東戰火

日菲侵門踏戶，綠營視而不見

09/06/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區