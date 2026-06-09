《神州頭條》財經報章頭版摘要：習近平同金正恩會談稱要維護中朝雙方共同利益

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平同金正恩舉行會談

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當地時間6月8日下午，中共中央總書記、國家主席習近平在平壤錦繡山迎賓館同朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。習近平強調，無論國際形勢如何變化，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩總書記領導朝鮮社會主義事業的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變。



金監總局：堅定不移推進嚴監管強監管

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金監總局6月8日消息，金監總局黨委日前召開擴大會議，傳達學習習近平總書記重要指示批示精神，研究貫徹落實舉措，部署近期重點工作。會議要求，切實增強防範化解金融風險的責任感緊逼感，堅定不移推進嚴監管強監管，著力推動行業高質量發展。



推進利率市場化改革讓金融定價更公平

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當前，央行正就新修訂的《人民幣存貸款利率管理規定》公開徵求意見。此次修訂並非簡單的條文修補，而是順應利率市場化新形勢、補齊監管短板、規範市場秩序的關鍵改革，彰顯了我國金融改革與時俱進、精準施策的鮮明導向。





《上海證券報》



習近平同金正恩舉行會談

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當地時間6月8日下午，中共中央總書記、國家主席習近平在平壤錦繡山迎賓館同朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。



三峽水運新通道破土動工，總投資約772億元

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中國「十五五」期間開工建設的首個國家重大標誌性工程--三峽水運新通道8日破土動工，有利於提升長江黃金水道通航能力。總投資約772.08億元（人民幣．下同）的三峽水運新通道工程，由兩部分組成。其中，三峽樞紐新通道位於已建三峽船閘北側，規劃新建雙線連續五級船閘，線路長約6680米，工期為112個月。



財政、金融政策協同發力，城市更新投資加碼

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住建部等多部門詳解中國首部國家級城市更新專項規劃--《城市更新「十五五」規劃》。國家發展改革委固定資產投資司負責人關鵬在吹風會上透露，中央預算內投資和超長期特別國債兩大專項資金「加碼」，2026年度合計安排2570億元(人民幣．下同)用於城市更新。





《證券時報》



習近平同金正恩舉行會談

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當地時間6月8日下午，中共中央總書記、國家主席習近平在平壤錦繡山迎賓館同朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行會談。



中央財政將保持較大力度支持城市更新

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8日，國務院新聞辦舉行國務院政策例行吹風會，住建部等四部門就我國首部國家級城市更新專項規劃《城市更新「十五五」規劃》作出解讀，明確目標任務、細化政策舉措、回應社會關切。「中央財政還將保持較大支持力度，並不斷優化政策設計，提高資金使用效益。」財政部經濟建設司司長郭方明說。



國務院印發《現代化應急體系建設「十五五」規劃》

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國務院日前印發《現代化應急體系建設「十五五」規劃》，對「十五五」時期安全生產、防災減災救災等工作作出部署。《規劃》強調，「一件事」全鏈條推動重點行業領域安全整治，堅決遏制重特大事故，有效防範重大涉險和較大事故，最大限度降低自然災害損失，堅決維護人民群眾生命財產安全和社會大局穩定。

《經濟通通訊社9日專訊》