《鍾之日記》藥明「涉軍」走跌，建滔炒高兩成

6月9日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



美股隔晚個別發展，亞太股市今日多數反彈，惟港股連跌四日後，今日繼續乏力低開。中國5月進出口數據理想，大市雖一度止跌回升，可惜藍籌股如阿里巴巴(09988)、藥明康德(02359)因遭美國列入涉軍名單而走挫，影響恒指反覆向下。恒指全日收報24565，跌91點或0.4%，連續第五日下跌，主板成交超過3089億元。



*滬綜指升1.28%返4000點，MLCC概念爆發*



內地5月貿易數據勝預期，A股三大指數反彈收漲。滬綜指全日升1.28%報4010.03點，重返4000點大關，深成指揚3.02%，創業板指漲3.93%。滬深兩市全日成交2.64萬億元人民幣，較上個交易日減5.5%。



海關總署今日公布，以美元計價5月出口同比增長19.4%，增速創三個月高位，優於市場預估；當月進口同比增速27.4%，亦高於市場預期的25%。解讀稱進出口數據得益於AI及新能源產業鏈等對外需的共振，以及關稅局勢持續緩和的多重利好。分析人士指，考慮到目前仍呈外需強於內需的格局，外貿將是中國上半年經濟的主要擔當。



半導體產業鏈止跌反彈，板塊指數漲5.5%；其中，MLCC概念爆發，利和興(深:301013)、東材科技(滬:601208)、風華高科(深:000636)等多股升停。高盛研報認為，MLCC已成為AI伺服器繼GPU和內存之後的第三大成本項，預計2025年至2030年市場規模將增長約4.3倍。



*美國更新涉軍企業名單，藥明康德受累*



美國周一（8日）發布更新後的協助中國軍方企業名單，中國科技巨頭阿里巴巴(09988)、百度(09888)，汽車製造商比亞迪(01211)、蔚來(09866)以及生物技術公司藥明康德(02359)等在列。雖然此項認定不會自動觸發制裁，但可能使相關企業更難進入美國資本市場及承接美國政府業務。美國國防部表示，未來不排除進一步擴大該名單的可能。



值得注意的是，今年2月美國曾短暫發布過一份類似名單，但隨後在未作詳細解釋的情況下迅速撤回。《路透》指出，重新發布的新名單涵蓋了中國眾多頂尖科技企業，反映出在兩國激烈地緣政治競爭背景下，華盛頓方面對安全問題的擔憂。



上述被列入名單的企業相繼發布公告，均表示美方行動缺乏正當理由及依據。部分企業並指，因公司業務與美國軍事採購無關，與該名單相關的美國政府採購限制不會影響公司業務。股價方面，有關企業表現各異，阿里今跌1.43%，百度升0.5%，蔚來揚0.8%。



不過，藥明康德股價備受拖累，盤中一度挫8.3%至111.2元，創3月底以來新低；最終跌幅收窄至3.71%，報116.8元。分析人士指，藥明康德過往一直著重與外國企業的合作，被納入涉軍清單將對其短期的海外合作或產品進程有負面影響，對股價造成壓力。



另外，比亞迪今日召開2025年度股東會，董事長兼總裁王傳福表示，今年公司海外銷量有望超越原定160萬輛的目標；預計比亞迪在未來三到五年都將保持增長，五年後將在規模上做到全球第一。他指出，今年的銷量將取決於電池產量，目前二代刀片電池和閃充技術已解決電動化痛點，產能正以每月2萬至3萬的增量爬升。比亞迪今日收升0.4%。



*PCB概念股炒上，建滔集團漲超兩成*



PCB（印刷電路板）概念股炒上，建滔集團(00148)漲25.2%，收報89.85元；建滔積層板(01888)升12.6%，勝宏科技(02476)收高12.5%，廣合科技(01989)漲15.7%。



此前《央視財經》報道，中東衝突帶來的影響，正從能源市場進一步蔓延到電子產品供應鏈。沙特朱拜勒工業區供應全球約70%的PPE樹脂（聚苯醚樹脂），但該地區自3月底起因霍爾木茲海峽航運受阻及後續導彈襲擊而陷入停產，導致該種用於製造高端印刷電路板的關鍵原材料供應緊張，部分PCB的價格在一個月內最高上漲了40%，美國PCB製造商迅達科技股價更是在一年內暴漲超400%。



PPE樹脂是用於生產覆銅板(CCL)的核心基材，而覆銅板正是PCB的「骨架」與絕緣層，PCB又相當於電子設備的「神經系統」。PPE樹脂之所以關鍵，在於其具備極低的介電損耗特性，能夠讓電訊號在PCB中傳輸更快、衰減更少，是AI服務器、5G基站、高速交換機等高端設備不可或缺的核心材料。



分析人士認為，目前CCL及PCB產業鏈供需格局緊張，產品定價趨勢積極。具備上游材料自供能力的頭部CCL廠商，以及深度綁定AI算力需求的PCB龍頭，有望在本輪漲價周期中率先受益。



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