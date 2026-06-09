【習金會】習近平出席歡迎宴會，並與金正恩觀看專場文藝演出

據《新華社》報道，中共中央總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛當地時間8日晚在平壤木蘭館出席朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩舉行的歡迎宴會，之後在金正恩和夫人李雪主陪同下，在平壤體育館同朝鮮各界群眾一同觀看專場文藝演出。



習近平在歡迎宴會上致辭時表示，這次訪問中同金正恩達成重要共識，一致認為要從社會主義前途命運的戰略高度，把握時代大勢，順應兩國人民共同願望，加強高層交往，深化戰略溝通，拓展務實合作，增進民心相通，推動中朝關係高水平發展，攜手開闢兩國社會主義事業更加美好的前景，促進人類社會不斷進步。



金正恩致辭時指出，這次與習近平時隔9個月再次會晤，就結合新的形勢變化進一步推進具有新的時代內涵的朝中關係達成重要共識，並就共同關心的國際和地區問題廣泛交換意見，必將推動具有深厚歷史傳統的朝中友誼加速向前發展，為地區和世界的和平穩定作出貢獻。



專場文藝演出則表演了《我和我的祖國》、《茉莉花》、《紅旗飄飄》等耳熟能詳的歌曲，最後在《朝中友誼萬古長青》的歌聲中落下帷幕。

《經濟通通訊社9日專訊》