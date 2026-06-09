《神州能源》阿里巴巴據報曾與核電央企洽談建設小型核反應堆，電價與供電模式為最大瓶頸

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據《中國經營報》引述消息人士報道，阿里巴巴(09988)杭州仁和數據中心存在較大的電力需求，曾與核電央企洽談建設小型核反應堆的事宜。據悉，該數據中心是浙江首個雲計算數據中心，承擔著強腦科技、靈伴科技等AI企業的算力支撐，電力需求龐大。



核電央企人士透露，此次合作洽談的核心瓶頸在於電價與供電模式。國內電力輸送主要依托統一大電網，若小型模塊化反應堆發出的電力經由公共電網輸送，並按約0.58元（人民幣．下同）/千瓦時的電價結算，該合作模式就難以體現成本優勢。若採用自備電廠模式，現行政策又要求電力必須接入公共電網，無法獨立運行，導致相關洽談暫未落地。



值得關注的是，阿里巴巴對核電的布局已有跡可循。2026年1月，「中核（象山）核能有限公司」註冊成立，註冊資本2.5億元，阿里雲旗下公司位列股東名單。



*中國SMR技術穩步推進，算力中心或成重要落地場景*



報道稱，儘管洽談暫未落地，上述核電央企仍將算力中心列為小型模塊化反應堆的潛在客戶，因中國自主研發的相關技術目前正穩步推進，惟商業化合作仍需結合國內電網架構與政策要求，探索適配的市場化路徑。



據了解，小型模塊化反應堆(SMR)具備高安全性、電功率容量較小、建設投資較低、可模塊化製造、便於運輸與安裝等特點，可提供電力、蒸汽、熱能等多種能源產品。目前已有部分產業園區對SMR有明確需求。例如，某產業園預計2028年用電負荷約789兆瓦，年用電量約65億千瓦時；加之部分產品出口歐洲，需考慮碳關稅等因素，因此對低成本綠色電力存在明確需求。

《經濟通通訊社9日專訊》