【大國博弈】美國將阿里巴巴、比亞迪等列入協助中國軍方企業名單

美國周一(8日)發布了一份更新後的協助中國軍方企業名單，包括電商巨頭阿里巴巴(09988)、百度(09888)以及汽車製造商比亞迪(01211)(深:002594)，此舉可能加劇兩國間的緊張局勢。



《路透》指出，這一更新取代了2025年初的一份名單，並在美國總統特朗普訪問北京、會晤中國國家主席習近平後不到一個月發布。新名單涵蓋了中國眾多頂尖科技企業，反映出在兩國激烈地緣政治競爭背景下，華盛頓方面對安全問題的擔憂。



今年2月，在特朗普訪華行程尚未確定之際，五角大樓曾短暫發布過一份更新名單，即1260H或CMC名單，但隨後便在未作詳細解釋的情況下迅速撤回。



周一發布的新版本與2月撤下的名單基本一致，唯一例外是新增了中國兩大頂級內存芯片製造商長鑫存儲和長江存儲，這兩家公司此前曾被移出2月的名單，此舉曾引發華盛頓對華鷹派人士的憤怒。



其他新增企業包括生物技術公司藥明康德(02359)(滬:603259)、人工智能機器人公司速騰聚創(02498) ，以及中國領先的人形機器人製造商宇樹科技。



*京：反對制定歧視性名單打壓中國企業*



中國駐華盛頓大使館表示，北京方面反對制定歧視性名單來打壓中國企業，並稱中國企業遵守當地法律法規。使館發言人在一份聲明中表示：「美國應停止其錯誤做法，為中國企業創造公平、公正且非歧視性的環境。」



​​​​值得留意，部分企業被移出清單，包括中國國有石油巨頭中國海洋石油總公司(CNOOC)旗下的兩家實體--中海油中國有限公司和中海油國際貿易有限責任公司。不過，中海油子公司中海石油化學股份有限公司被新增至清單，且五角大樓文件中註明中海油受中國政府直接控制。



*藥明康德：立即採取措施糾正錯誤認定*



藥明康德的一位發言人表示，公司被列入名單顯然是一個錯誤，並將立即採取行動糾正這一錯誤指定。



五角大樓在文件中表示，這些被列入名單的企業「符合被認定為『中國軍方企業』的條件」，且在美國開展業務。根據美國法律，該類名單至少每年需更新一次。五角大樓文件補充稱，相關企業可申請從名單中移除。



​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​ 眾議院中國特別委員會主席穆勒納爾（John Moolenaar）表示，這份更新後的名單是「對美國企業、各級政府以及美國人民的警告。這些中國公司正與中國軍方合作，損害我們的國家利益。」



部分被美方列入涉軍清單的中國企業 阿里巴巴(09988) 宇樹科技 比亞迪(01211)(深:002594) 蔚來集團 百度(09888) 禾賽科技(02525) 藥明康德(02359)(滬:603259) 華大智造(滬:688114) 億緯鋰能(深:300014) 中際旭創(深:300308) 海康威視(深:002415) 速騰聚創(02498)

從2025年1月名單中移除的十家企業 四創電子(滬:600990) 中海油國際貿易有限責任公司 中國中電國際信息服務有限公司 中遠海運集團財務有限責任公司 中國化學(滬:601117) 中光學(深:002189) 中國交通建設美國公司 國睿科技(滬:600562) 中海石油（中國）有限公司 太極股份(深:002368)

《經濟通通訊社9日專訊》