【聚焦數據】內地5月美元計出口增19.4%創三個月高，進口大增27.4%，均勝預期

海關總署今日公布，以美元計價5月進出口總值6481.3億美元，同比增22.6%。其中，出口總值3767.8億美元，同比增19.4%，增速創三個月高位，優於市場調查預估中值15%；進口2713.5億美元，同比增速擴大至27.4%，亦高於市場調查預估中值25%。5月貿易順差為1054.3億美元，市場調查中值為921億美元。



以美元計價，1-5月進出口總值29750.8億美元，同比增19.2%。其中，出口總值17134億美元，同比增15.5%；進口12616.9億美元，同比增24.5%；貿易順差4517.1億美元。



*5月人民幣計出口增13.8%、進口增21.5%*



以人民幣計價，5月進出口總值44515.7億元（人民幣．下同），同比增16.9%。其中，出口119136.9億元，同比增13.8%；進口87690.5億元，增長21.5%；貿易順差7239.8億元。



1-5月，中國外貿延續穩定增長態勢，進出口總值206,827.4億元，同比增長15.3%。其中，出口119,136.9億元，同比增11.8%；進口87690.5億元，同比增20.5%；貿易順差31446.4億元。

《經濟通通訊社9日專訊》