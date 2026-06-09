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AH股新聞

09/06/2026 14:29

【數據解讀】中國5月大豆進口同比降逾15%，規模仍創同月紀錄第三高

　　中國海關總署今日公布的數據顯示，5月大豆進口量為1179萬噸，低於上年同期的1392萬噸，同比下降15.3%，但規模仍創同月的紀錄第三高，並超出分析師預期，南美供應高峰以及港口物流改善都起到推動作用。
　
　　據《路透》引述卓創資訊(Sublime China Information)分析師Wang Wenshen表示，5月大豆進口量超過市場約1100萬噸的預期。鑑於4月進口量相對較低，5月部分進口可能是因清關速度較慢而從4月延遲到港的貨物，而不是由基本需求驅動的增長。

　　交易商和分析師稱，大豆通關時間已縮短至10至14天，而此前約為25天。
　
　　數據顯示，1-5月中國大豆進口總量為3694萬噸，較上年同期的3711萬噸下降0.4%。國元期貨農產品研究員Liu Jinlu表示，「展望未來，6月至8月大豆月均進口量預計將保持在1000萬至1100萬噸之間，表明第二季和第三季供應充足」。
　
　　巴西政府數據顯示，巴西5月大豆出口1483萬噸，高於上年同期的1410萬噸。其中大部分料出口至中國。

　　此外，交易商密切關注中國對美國大豆需求恢復的跡象。在5月中旬中美會談中，中國同意擴大農產品貿易，但自會晤以來未見中國的大規模採購，這在最近幾周對芝加哥大豆期貨構成壓力。
《經濟通通訊社9日專訊》

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