《神州券商》中信証券等多家頭部券商修訂薪酬管理制度，落實「反向討薪」

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據《每日經濟新聞》報道，6月以來，東興證券、中信証券、中金公司、招商證券、光大證券、中信建投等多家券商密集啟動薪酬管理制度修訂工作，將薪酬遞延、追索扣回、長周期考核納入核心條款，將「反向討薪」落實到制度建設的白紙黑字上，推動行業薪酬激勵約束機制深度重構。



此次券商集中修訂薪酬制度，核心源於監管政策的明確要求。中證監修訂發布的《上市公司治理準則》今年1月實施，明確要求上市公司建立薪酬管理制度，涵蓋工資總額決定機制、高管薪酬結構、績效考核、薪酬發放、止付追索等核心內容。4月17日，中國證券業協會發布修訂後的《證券公司建立穩健薪酬制度指引》，進一步細化券商薪酬管理規則，成為本次行業薪酬改革的直接依據。



*特定情況下公司可要求員工退還績效薪酬*



中信証券特別指出，相關人員未能勤勉盡責，對公司違法違規行為或風險事項負有責任的，或者出現其他不符合支付要求情形的，公司可以減少、停止支付有關責任人員未支付部分的薪酬，要求其退還相關行為發生當年的全部或一定比例的績效薪酬，減少、停止對其實施中長期激勵。薪酬追索扣回期限原則上與風險損失發生期限一致，薪酬追索扣回比例應當結合有關責任人員所承擔的責任、造成的實際或潛在損失以及產生的負面影響等進行綜合確定。薪酬追索扣回人員範圍含離職和退休的相關責任人員。



此外，中金公司、招商證券、光大證券等頭部券商同步推進制度修訂，核心條款均圍繞遞延支付、追索扣回、長周期考核三大核心展開，行業薪酬改革進入標準化落地階段。



值得一提的是，券商行業的「反向討薪」早有公開的先例。東興證券因澤達易盛、紫晶存儲兩宗科創板欺詐發行案，公司被判令向投資者賠償1.55億元人民幣。2024年1月12日，東興證券審議通過績效薪酬追索扣回議案，向涉事投行團隊追回項目獎金及分成，成為券業首個公開「反向討薪」標誌性案例。

《經濟通通訊社9日專訊》