《Ａ股行情》滬綜指高開0.46%，美國將阿里、比亞迪等企業列入涉軍名單

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

美國周一（8日）發布更新後的協助中國軍方企業名單，包括阿里巴巴(09988)、百度(09888)以及汽車龍頭比亞迪(01211)(深:002594)，此舉或加劇中美緊張關係。滬深股市今早反彈，滬綜指高開0.46%，報2495.00點，深成指高開1.16%，創業板指高開1.41%。盤初半導體、存儲芯片板塊走強，煤炭、石油股走低。



今年2月，在特朗普訪華行程尚未確定之際，五角大樓曾短暫發布過一份更新名單，即1260H或CMC名單，但隨後便在未作詳細解釋的情況下迅速撤回。新版本與2月撤下的名單基本一致，唯一例外是新增了中國兩大頂級內存芯片製造商長鑫存儲和長江存儲，這兩家公司此前曾被移出2月的名單。



其他新增企業包括生物技術公司藥明康德(02359)(滬:603259)、人工智能機器人公司速騰聚創(02498)以及宇樹科技。新名單涵蓋中國眾多頂尖科技企業，反映出在中美兩國激烈地緣政治競爭背景下，華盛頓方面的擔憂。



中國國家主席習近平目前正在平壤對朝鮮進行國事訪問。他昨日與朝鮮勞動黨總書記金正恩舉行會談，就中朝關係提4點意見，一是堅持以高層交往為引領，夯實政治互信根基；二是堅持以為民造福為目標，提升務實合作水平；另外兩點分別是堅持以友誼傳承為動力，拉緊民心相通紐帶；堅持以公平正義為理念，豐富戰略協作內涵。



習近平強調，無論國際形勢如何變化，中國黨和政府高度重視中朝傳統友好的堅定立場不會改變，對金正恩領導朝鮮社會主義事業的堅定支持不會改變，維護中朝雙方共同利益和良好戰略環境的堅定決心不會改變。



另外，人民銀行今日進行1530億元（人民幣．下同）7天期逆回購，公開市場今日有2億元逆回購到期，即今日淨投放1528億元。

《經濟通通訊社9日專訊》