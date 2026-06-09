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AH股新聞

09/06/2026 11:33

《Ａ股行情》滬綜指半日收升0.51%，半導體產業鏈反彈

　　滬深股市今日反彈，滬綜指上午收升0.51%報3979.68點，深成指揚1.25%，創業板漲1.91%。兩市半日成交16138億元（人民幣．下同），較上個交易日減1595億元或者9%。

　　從板塊來看，半導體產業鏈走強，其中存儲芯片股最為活躍，滬硅產業(滬:688126)升20%封板，立昂微(滬:605358)升10%封板；PCB概念亦走強，金安國紀(深:002636)、宏昌電子(滬:603002)等多股漲停。此前《央視財經》報道稱，中東衝突影響擴散至電子產品供應鏈。由於一種關鍵樹脂供應緊張，部分PCB的價格在一個月內最高上漲了40%。業內人士稱，相關成本壓力可能會逐步向下游傳導，並在今年秋天進一步影響消費。

　　另外，美國國防部更新「中國軍事企業」名單，多家中國大型企業被列入。其中藥明康德(滬:603259)公告稱，將公司列入該版名單的認定以及該認定的所謂依據，顯然是錯誤的，藥明康德將立即採取措施挑戰及糾正這一錯誤認定。該股上午收跌5.4%，報90.84元。

　　下跌方面，石油及煤炭股回吐，中曼石油(滬:603619)挫8.5%，洲際油氣(滬:600759)跌5%，中國石油(滬:601857)跌4.8%。
《經濟通通訊社9日專訊》

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