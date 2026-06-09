《Ａ股行情》滬綜指收升1.28%重返4000點，MLCC概念爆發

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。
▷ 5月出口同比增19.4%，進口同比增27.4%
▷ 美國國防部將阿里巴巴等企業列入中國軍方關聯名單
內地5月貿易數據勝預期，A股三大指數反彈收漲。滬綜指全日升1.28%報4010.03點，重返4000點大關，深成指揚3.02%，創業板指漲3.93%。滬深兩市全日成交2.64萬億元(人民幣．下同），較上個交易日減少1525億元或5.5%。
海關總署今日公布，以美元計價5月出口同比增長19.4%，增速創三個月高位，優於市場預估；當月進口同比增速27.4%，亦高於市場預期的25%。解讀稱進出口數據得益於AI及新能源產業鏈等對外需的共振，以及關稅局勢持續緩和的多重利好。分析人士指，考慮到目前仍呈外需強於內需的格局，外貿將是中國上半年經濟的主要擔當。
半導體產業鏈止跌反彈，板塊指數漲5.5%；其中，MLCC概念爆發，利和興(深:301013)、東材科技(滬:601208)、風華高科(深:000636)等多股升停。高盛研報認為，MLCC已成為AI伺服器繼GPU和內存之後的第三大成本項，預計2025年至2030年市場規模將增長約4.3倍。
另外，美國國防部周一（8日）公布美方認為正在協助中國軍方的中國企業新增名單，包括電商巨頭阿里巴巴(09988)、百度(09888)、比亞迪(01211)(深:002594)以及藥明康德(02359)(滬:603259)等，此舉可能加劇兩國間的緊張局勢。比亞迪股價硬淨，今日A升0.77%，藥明康德A股一度重挫8%，最終收跌2.6%。
|收市（點）
|升/跌(%)
|成交金額（億元人民幣）
|滬深300
|4801.81
|+1.87
|上證指數
|4010.03
|+1.28
|11730.90
|深證成指
|15268.71
|+3.02
|14672.10
|創業板指
|3961.75
|+3.93
|科創50
|1663.11
|+4.17
|B股指數
|272.73
|-0.55
|1.13
|深證B指
|1128.66
|+0.62
|0.75
《經濟通通訊社9日專訊》
【你點睇？】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係，你認為在確認親生關係後，政府是否仍應繼續介入調查？今次事件中，社會是否對涉事父母過早作出負面判斷？ ► 立即投票