《Ａ股行情》滬綜指收升1.28%重返4000點，MLCC概念爆發

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內地5月貿易數據勝預期，A股三大指數反彈收漲。滬綜指全日升1.28%報4010.03點，重返4000點大關，深成指揚3.02%，創業板指漲3.93%。滬深兩市全日成交2.64萬億元(人民幣．下同），較上個交易日減少1525億元或5.5%。



海關總署今日公布，以美元計價5月出口同比增長19.4%，增速創三個月高位，優於市場預估；當月進口同比增速27.4%，亦高於市場預期的25%。解讀稱進出口數據得益於AI及新能源產業鏈等對外需的共振，以及關稅局勢持續緩和的多重利好。分析人士指，考慮到目前仍呈外需強於內需的格局，外貿將是中國上半年經濟的主要擔當。



半導體產業鏈止跌反彈，板塊指數漲5.5%；其中，MLCC概念爆發，利和興(深:301013)、東材科技(滬:601208)、風華高科(深:000636)等多股升停。高盛研報認為，MLCC已成為AI伺服器繼GPU和內存之後的第三大成本項，預計2025年至2030年市場規模將增長約4.3倍。



另外，美國國防部周一（8日）公布美方認為正在協助中國軍方的中國企業新增名單，包括電商巨頭阿里巴巴(09988)、百度(09888)、比亞迪(01211)(深:002594)以及藥明康德(02359)(滬:603259)等，此舉可能加劇兩國間的緊張局勢。比亞迪股價硬淨，今日A升0.77%，藥明康德A股一度重挫8%，最終收跌2.6%。



表列滬深股市主要指數 收市（點） 升/跌(%) 成交金額（億元人民幣） 滬深300 4801.81 +1.87 上證指數 4010.03 +1.28 11730.90 深證成指 15268.71 +3.02 14672.10 創業板指 3961.75 +3.93 科創50 1663.11 +4.17 B股指數 272.73 -0.55 1.13 深證B指 1128.66 +0.62 0.75

《經濟通通訊社9日專訊》