《Ａ股焦點》五糧液跌近1%，原董事長曾從欽受查百日後被免去職務

五糧液(深:000858)昨日晚間公告稱，根據宜賓市人民政府相關文件，經提名委員會審核、公司董事會提名，同意免去曾從欽董事職務，曾從欽擔任的董事長、董事會專門委員會主任委員及委員職務，自董事解任生效之日起自動解除；同意增補鄧敏為公司第七屆董事會非獨立董事候選人，任期自公司股東會審議通過之日起至公司第七屆董事會任期屆滿之日止。



公告指出，上述議案尚需提交股東會審議。若鄧敏經公司股東會審議通過當選為公司第七屆董事會非獨立董事，董事會後續將召開會議審議選舉其擔任公司董事長的議案。



五糧液今日低開低走，現跌0.8%，報79.32元人民幣。



五糧液集團一把手的位置已空缺三個多月。四川省紀委今年2月28日通報稱，曾從欽涉嫌嚴重違紀違法，正接受宜賓紀委監委的調查；同日晚間，五糧液股份有限公司也發布董事長被留置的公告；4月30日，四川人大常委會決定罷免曾從欽十四屆全國人大代表的職務。



公開資料顯示，鄧敏出生於1970年11月，歷任宜賓絲麗雅集團有限公司黨委書記、董事長、宜賓絲麗雅股份有限公司董事長；宜賓天原集團股份有限公司黨委書記、董事長；宜賓發展控股集團有限公司黨委副書記、董事、總經理等職務。

《經濟通通訊社9日專訊》