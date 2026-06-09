  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Wonder in ...
etnet專輯
AH股新聞

09/06/2026 11:48

《中國監管》網易支付因違反數據安全管理規定等被罰款220.4萬元

　　人民銀行浙江省分行8日披露行政處罰決定信息公示表顯示，網易支付（杭州）有限公司因違反帳戶管理規定；違反清算管理規定；違反數據安全管理規定；未按照規定開展客戶盡職調查，被警告並罰款220.4萬元（人民幣．下同）。

　　同時，余某（網易支付（杭州）有限公司技術中心）對網易支付（杭州）有限公司違反數據安全管理規定違法行為負有責任，被罰款4.5萬元；朱某（網易支付（杭州）有限公司反洗錢中心）對網易支付（杭州）有限公司未按照規定開展客戶盡職調查違法行為負有責任，被罰款2.4萬元。

　　「網易支付（杭州）有限公司」2024年由「網易寶有限公司」更名而來，由廣州網易計算機系統有限公司100%持股，官網顯示，「網易支付」是網易公司(09999)為方便用戶進行網上交易推出的安全、穩定、快捷的在線支付平台，為用戶提供了多種方便的在線充值、交易管理、在線支付、帳戶管理、提現等服務。

　　網易支付（杭州）有限公司的支付業務許可證業務類型為儲值帳戶運營I類，業務覆蓋範圍為全國，目前有效期至2027年6月。網易寶有限公司在2012年6月獲得支付業務許可證。
《經濟通通訊社9日專訊》

【香港好去處】2026去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第102日，特朗普稱未來兩周內宣布全面...

09/06/2026 09:11

中東戰火

日菲侵門踏戶，綠營視而不見

09/06/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區