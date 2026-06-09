《中國監管》網易支付因違反數據安全管理規定等被罰款220.4萬元

人民銀行浙江省分行8日披露行政處罰決定信息公示表顯示，網易支付（杭州）有限公司因違反帳戶管理規定；違反清算管理規定；違反數據安全管理規定；未按照規定開展客戶盡職調查，被警告並罰款220.4萬元（人民幣．下同）。



同時，余某（網易支付（杭州）有限公司技術中心）對網易支付（杭州）有限公司違反數據安全管理規定違法行為負有責任，被罰款4.5萬元；朱某（網易支付（杭州）有限公司反洗錢中心）對網易支付（杭州）有限公司未按照規定開展客戶盡職調查違法行為負有責任，被罰款2.4萬元。



「網易支付（杭州）有限公司」2024年由「網易寶有限公司」更名而來，由廣州網易計算機系統有限公司100%持股，官網顯示，「網易支付」是網易公司(09999)為方便用戶進行網上交易推出的安全、穩定、快捷的在線支付平台，為用戶提供了多種方便的在線充值、交易管理、在線支付、帳戶管理、提現等服務。



網易支付（杭州）有限公司的支付業務許可證業務類型為儲值帳戶運營I類，業務覆蓋範圍為全國，目前有效期至2027年6月。網易寶有限公司在2012年6月獲得支付業務許可證。

《經濟通通訊社9日專訊》