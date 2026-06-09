【數據解讀】機構：中國進口增長仍由科技需求驅動，能源採購有望逐步恢復正常

中國海關總署今日公布，以美元計價5月進出口同比增22.6%。其中，出口增19.4%創三個月新高，進口增速擴大至27.4%，均優於預期。當月貿易順差為1054.3億美元，亦多於預期。



*ING：料政策層不會讓能源戰略儲備降至過低水平*



ING大中華區首席經濟學家宋林指出，目前中國進口增長仍主要由科技需求驅動，而非能源因素，這一點從韓國進口的大幅增長可見。在中東局勢持續緊張、供應受擾且能源價格高企的情況下，出於能源安全考慮，中國進口商有望逐步恢復正常採購節奏。政策層不太可能允許戰略儲備持續下降至過低水平。雖然今年貿易順差可能難以超過去年創紀錄的1.18萬億美元，但外需仍是中國經濟的重要驅動力，而國內需求依然相對疲弱。



*經濟學人智庫：中國「關稅劣勢」正進一步縮小*



經濟學人智庫(EIU)中國高級經濟學家徐天辰表示，AI繁榮仍在繼續帶動中國外貿衝高。這不僅體現在出口，也體現在兩位數增速的進口上。中國的「關稅劣勢」正在進一步縮小。中國目前面臨的美國關稅平均稅率在22%左右，比東南亞高出約15%，一年前則是近40%。國內較低的生產成本，在一些行業已經能夠完全對沖關稅劣勢。美國的301調查雖然將提升關稅水平，但中國面臨的關稅升幅預計將不及東南亞和南亞國家，因此中國出口或將進一步受益，對美出口將自低位繼續回升。

《經濟通通訊社9日專訊》