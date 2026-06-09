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AH股新聞

09/06/2026 08:45

天津港發展(03382)上市附屬天津港股份意向發新股購控股股東集裝箱裝卸及港口業務

　　天津港發展(03382)公布，持有53.5%權益的附屬公司天津港股份公司(滬:600717)與該集團控股股東天津港集團簽署收購意向協議，天津港股份擬向天津港集團收購天津港第二集裝箱碼頭100%股權及天津港匯盛碼頭100%股權，天津港股份擬向天津港集團發行股份方式支付交易價格。

*天津港股份今起上交所停牌*

　　該集團指，如交易實施，預計收購構成須予公布交易及關連交易。另外，經向上交所申請，天津港股份自今日起停牌，預計停牌時間不超過10個交易日。

　　該集團指，天津港第二集裝箱碼頭註冊資本為30億元人民幣，從事集裝箱裝卸、堆存及相關港口衍生業務，提供集裝箱裝卸、集港、查驗及船舶岸電等服務。至於天津港匯盛碼頭註冊資本為約20.6億元人民幣，從事港口投資、建設及運營業務，提供各類貨物的裝卸、堆存、倉儲、保管及中轉服務。

　　該集團指，交易按規定的評估機構出具及經有權機構備案的資產評估報告確認的評估值為基礎，由交易雙方協商確定。交易具體方案由雙方另行簽署正式協議作具體約定。
《經濟通通訊社9日專訊》

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