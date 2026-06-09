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AH股新聞

09/06/2026 08:45

工商銀行(01398)發資本債券籌獲200億人幣，票息1.89%，補充其他一級資本

　　工商銀行(01398)(滬:601398)公布，2026年無固定期限資本債券（第二期）（債券通）已於近日在全國銀行間債券市場發行完畢，並於昨日完成發行，債券發行規模為200億元人民幣。

　　該集團指，債券前5年票面利率為1.89%，每5年調整一次，在第5年及之後的每個付息日附發行人有條件贖回權。債券募集資金將用於補充其他一級資本。
《經濟通通訊社9日專訊》

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