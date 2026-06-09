中國外運(00598)董事兼總經理高翔下月起減持不超過12.8萬A股，佔持股25%

中國外運(00598)(滬:601598)公布，董事、總經理及首席數字官高翔計劃在7月1日至9月30日期間，擬通過集中競價方式合計減持不超過12.74萬股A股，佔總股本0.0018%。



該集團指，高翔因個人資金需求而減持，擬減持的股份來自股權激勵取得，他目前持有50.96萬股，佔總股本的0.0071%，減持A股上限佔持股25%。

《經濟通通訊社9日專訊》