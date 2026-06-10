《駐京專電》內地計劃到2030年打造逾160列鐵路旅遊列車，鼓勵金融機構提供融資支持

商務部等8單位印發《關於促進鐵路與旅遊融合發展擴大服務消費的若干措施》。其中提出，鼓勵各類社會資本參與投資旅遊列車設備設施改造，開發滿足長短途旅遊不同場景，品質、舒適、普惠不同配置需求，銀髮、研學、康養等不同主題的旅遊列車。鼓勵旅遊列車與知名IP跨界聯名，以市場化方式打造主題列車、主題車廂。到2030年，在全國範圍內打造160列以上鐵路旅遊列車專用車組。



《若干措施》並提出，加強財政金融支持。推進消費新業態新模式新場景試點城市建設，打造鐵路與旅遊融合發展新場景。鼓勵金融機構按照市場化、法治化原則為旅遊列車技術改造和設備更新提供融資支持。統籌利用有關資金渠道，支持鐵路站點旅遊化改造、旅遊服務設施建設等重點方向。鼓勵有條件的地方在落實財政補貼規範管理有關要求的前提下出台旅遊列車補貼和獎勵政策，引導各類社會資本依法合規參與開發和運營鐵路旅遊產品。



此外，鼓勵有條件的地方開發具有地域文化特色的主題旅遊專列，打造地方旅遊專屬名片。積極推動中老、中哈、中越、中俄等跨境旅遊專列產品設計開發。研究設計適合入境遊客的旅遊專列產品，提升鐵路旅遊產品的國際競爭力和影響力。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》