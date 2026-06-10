《駐京專電》王滬寧新疆調研：持續抓好新疆長治久安根本性工作

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全國政協主席王滬寧5日至9日在新疆調研。他表示，持續抓好事關新疆長治久安的根本性基礎性長遠性工作，推動「十五五」時期建設社會主義現代化新疆邁出堅實步伐。



王滬寧來到哈密市、和田地區和兵團第十三師、第十四師調研，深入城鎮、農村、企業、兵團連隊等，了解加強民族團結、發展特色優勢產業、開展文化潤疆、深化兵地融合、推進強村富民、強化基層治理等情況，並同各族幹部群眾座談交流。



*始終把維護社會穩定擺在首位，辦好新疆教育*



王滬寧表示，「十五五」時期是實現新疆社會穩定和長治久安的關鍵時期，新疆發展站在新的起點上。要始終把維護社會穩定擺在首位，加強和創新社會治理，推進反恐維穩法治化常態化，進一步鞏固社會大局穩定向好勢頭。要把鑄牢中華民族共同體意識主線貫穿新疆工作始終，有形有感有效推進中華民族共同體建設，抓好民族團結進步促進法貫徹實施，加強宗教事務治理法治化，促進各族群眾更加廣泛深入地交往交流交融。



要錨定「五大戰略定位」謀劃推動新疆高質量發展，因地制宜發展新質生產力，構建具有新疆特色優勢的現代化產業體系，加快絲綢之路經濟帶核心區建設，推動發展更好惠及民生、凝聚人心、增進團結、促進穩定。要加快推動南疆發展，鞏固拓展脫貧攻堅成果，多渠道擴大就業容量。要加強文化潤疆，辦好新疆教育特別是高等教育，推動文化旅遊融合發展，講好新時代新疆故事。要堅持「兵地一盤棋」，推進兵地全方位深度融合，不斷形成新時代兵團維穩戍邊新優勢。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》