  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
北上食買玩
etnet專輯
AH股新聞

10/06/2026 09:07

《駐京專電》財政部、商務部明確服務業發展資金支持期限至2028年

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 財政部、商務部明確服務業發展資金支持期限至2028年
▷ 資金用於消費新增長點、商貿流通競爭力提升等範圍
▷ 支持方式含財政補助、貼息，禁用於樓堂館所等項目

　　為加強服務業發展資金管理，充分發揮中央財政資金在引導促進服務業加快發展方面的作用，財政部、商務部日前修訂了《服務業發展資金管理辦法》，明確了服務業發展資金實施期限至2028年。

　　服務業發展資金是指通過中央財政安排的，立足暢通國內大循環和實施擴大內需戰略，主要用於支持現代商貿流通和現代服務業發展及促進消費的專項轉移支付。

*支持培育消費新增長點，提升商貿流通業競爭力*

　　服務業發展資金的支持範圍包括：加快培育消費新增長點，主要包括促進服務消費提質惠民、激發下沉市場消費活力、推動人工智能等新興技術在消費領域的普及應用等；提升商貿流通業競爭力，補齊流通設施短板，增強流通保供能力，大力發展現代供應鏈，提升產業集成和協同化水平。

　　根據《辦法》，財政部、商務部細化明確服務業發展資金年度具體支持事項，適時調整支持重點。服務業發展資金支持對象依據支持範圍統籌確定，包括符合條件的項目或企業，省份、城市、園區等試點示範區域等。服務業發展資金支持方式依據支持範圍和支持對象確定，包括財政補助、財政貼息、以獎代補、政府購買服務等。

　　《辦法》明確，不得擠佔和挪用服務業發展資金、任意改變用途和擴大使用範圍、虛假列支；不得用於平衡本級財政預算及償還債務，不得用於財政補助單位人員經費和工作經費、新建擴建政府性樓堂館所等明令禁止的相關項目建設，以及國家規定禁止列支的其他支出；對已從其他渠道獲得中央財政資金支持的項目，不得重覆申請資金支持。
《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》

【說說心理話】潛意識治療師分享用催眠自我療癒經歷：由被確定骨枯到坐輪椅，最後更跑了馬拉松！► 即睇

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

etnet初心不變 風雨無阻 與你並肩投資路，立即加入成為etnet YouTube頻道會員！

獨家優惠【etnet x 環球海產】 用戶專享全場95折，特價貨品更可折上折，立即選購五星級酒店御用海鮮！

樂本健 x etnet健康網購 | 購物滿額即送免費禮品

中東戰火 | 伊朗戰火第102日，特朗普稱未來兩周內宣布全面...

09/06/2026 09:11

中東戰火

日菲侵門踏戶，綠營視而不見

09/06/2026 09:05

大國博弈

定期存款 | 一周定存合集，本港發鈔行連環搶存，中銀香港新增...

07/06/2026 10:55

貨幣攻略

說說心理話

理財秘笈

Wonder in Art

北上食買玩

Watch Trends 2026

山今養生智慧

輕鬆護老

照顧者 情緒健康

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
us-stocks 美股
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處
voting 投票區