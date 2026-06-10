《中國要聞》人行上海總部指導轄內金融機構推出多項金融惠老舉措

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人民銀行信貸市場司相關負責人出席2026上海老博會銀髮產業創新發展大會並發表講話稱，人行上海總部指導轄內金融機構推出多項金融惠老舉措。



一是養老金融專區首次亮相「老博會」。人民銀行上海總部通過視頻及展板等多種方式，現場向參展企業、備老及老年群體宣傳養老金融政策以及上海特色養老金融產品和服務，深入介紹多層次的養老金融生態體系。支持金融機構現場開展養老金融服務對接和養老產業融資對接，推動金融資源與銀髮產業深度融合，提升養老金融供需匹配度。



*發布養老服務信托創新業務模式*



二是發布養老服務信托創新業務模式。人民銀行上海總部與上海金融監管局、上海市民政局、上海市委金融辦聯合在上海開展養老服務信託試點，通過構建「意定監護+養老服務信托+養老服務機構」全鏈條養老服務生態，推動形成意定監護人負責人身監護、信託公司負責財產管理、養老服務機構負責專業照護服務的專業體系，共同保障老年及備老群體的財產安全與生活質量。



*開展金融促進銀髮消費專項行動*



三是開展金融促進銀髮消費專項行動。人民銀行上海總部印發《關於做好上海「老博會」期間金融促進銀髮消費工作的通知》，組織金融機構依托「老博會」等銀髮消費場景，圍繞老年產品和服務消費、居家適老化改造等重點領域，推出近二十項消費補貼優惠活動，提升老年群體消費意願。



四是發布養老金融領域團體標準。人民銀行上海總部指導上海市金融學會聯合上海市養老服務和老齡產業協會發布全國首個《養老金融規劃師職業規範》團體標準，對養老金融規劃師的養老規劃服務流程、職業道德、從業條件、從業能力以及從業技能評定等方面做出規範與明確，推動規範養老金融從業人員職業行為，培養高素質養老金融專業人才。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明10日北京專電》