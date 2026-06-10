《港滬深通》港股總市值45.8萬億元，滬深100.9萬億人民幣

根據香港交易所(00388)資料顯示，截至上個交易日(9日)，港滬深三地證券交易所的市場概況如下:
|香港交易所
|上海交易所
|深圳交易所
|主板
|創業板
|A股
|B股
|A股
|B股
|上市公司
(家)
|2423
|307
|1705
|41
|2893
|38
|H股總數
(隻)
|474
|15
|-
|-
|-
|-
|上市非H股內
地企業(隻)
|1060
|57
|-
|-
|-
|-
|上市證券
(隻)
|17250
|308
|-
|-
|-
|-
|總市值
(億元)
|457467
|762
|531313
|991
|476078
|379
|流通市值
(億元)
|-
|-
|509988
|698
|407605
|379
|平均PE
(倍)
|12.59
|31.40
|14.04
|10.19
|32.89
|9.78
|成交
百萬元
|308988
|1698580
|1467970
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇？】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係，你認為在確認親生關係後，政府是否仍應繼續介入調查？今次事件中，社會是否對涉事父母過早作出負面判斷？ ► 立即投票