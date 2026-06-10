《神州頭條》財經報章頭版摘要：前5月中國出口增13.8%，進口增21.5%

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內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平結束對朝鮮國事訪問回到北京

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6月9日下午，中共中央總書記、國家主席習近平在圓滿結束對朝鮮國事訪問後回到北京。習近平總書記、國家主席夫人彭麗媛，中共中央政治局常委、中央辦公廳主任蔡奇，中共中央政治局委員、外交部部長王毅等陪同人員同機返回。



前5月增長15.3%，外貿運行態勢良好

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海關總署6月9日發布數據顯示，2026年前5個月，中國貨物貿易進出口總值20.68萬億元(人民幣．下同)，同比增長15.3%，延續穩定增長態勢。5月份，中國貨物貿易進出口4.45萬億元，已連續3個月超過4萬億元，同比增速進一步擴大至16.9%。



多渠道完善退出安排，加力暢通募投管退循環

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《國務院辦公廳關於加強監管防範風險促進私募投資基金高質量發展的指導意見》提出，進一步暢通多元退出渠道。中證監主席吳清日前表示，監管部門和自律機構應當與有關方面一道，進一步完善配套支持政策，促進養老金、保險資金、AIC機構等加大股權投資力度，多渠道完善基金退出安排，加力促進暢通募投管退循環。





《上海證券報》



習近平結束對朝鮮國事訪問回到北京

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6月9日下午，中共中央總書記、國家主席習近平在圓滿結束對朝鮮國事訪問後回到北京。



5.3%！前5個月外貿延續穩定增長態勢

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海關總署6月9日發布的數據顯示，前5個月中國外貿延續穩定增長態勢，貨物貿易進出口總值20.68萬億元，同比增長15.3%。中國外貿結構持續優化，高技術製造類產品進出口動能充足，集成電路出口同比大幅增長83.4%，進口同比增長47.1%。



央企密集發布「緊缺急需」引才計劃

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近日，中遠海運集團發布的戰略性新興產業「緊缺急需」人才專項招聘計劃，引發業內廣泛關注。這家全球航運業的領軍企業一次性拿出57個社招崗位，重點覆蓋人工智能、大數據、綠色船舶、智能製造等領域，是其近年來在戰略性新興產業較大規模的一次集中引才。





《證券時報》



習近平和彭麗媛參謁中朝友誼塔

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當地時間6月9日上午，正在朝鮮進行國事訪問的中共中央總書記、國家主席習近平和夫人彭麗媛參謁中朝友誼塔。朝鮮勞動黨總書記、國務委員長金正恩和夫人李雪主陪同。



前5月中國貨物貿易進出口延續穩定增長

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6月9日，海關總署發布的數據顯示，今年前5個月，中國貨物貿易進出口總值達到20.68萬億元，同比增長15.3%。其中，出口增長11.8%，進口增長20.5%。5月，貨物貿易進出口總值為4.45萬億元，增長16.9%，連續3個月超過4萬億元。其中，出口2.59萬億元，增長13.8%；進口1.86萬億元，增長21.5%。



塑造競爭新優勢，地方「十五五」錯位競逐未來產業

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記者梳理31個省份「十五五」規劃綱要發現，各地不僅聚焦量子科技、生物製造、氫能和核聚變能、腦機接口、具身智能、第六代移動通訊技術(6G)（六大未來產業）核心賽道進行前瞻布局，還緊密結合自身資源稟賦與產業基礎，探索差異化的發展路徑。