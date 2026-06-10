《鍾之日記》聯想領跌藍籌，港股連挫六日

6月10日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美伊衝突再度升級，美股隔晚表現波動，亞洲股市今日普遍受壓。港股再低開低走，金融及資源類股下跌，聯想(00992)據報7月起全線加價，股價跳水，而內地電訊股則逆市向上。恒指全日收報24407，跌157點或0.6%，連挫六日，合計跌幅約6.4%。港股主板成交近3139億元。



*滬綜指收低0.42%，大消費板塊逆勢活躍*



國家統計局公布的5月PPI同比漲3.9%，創近四年高點，且高於市場預期；同月CPI同比上漲1.2%，與上月持平，但不及市場預估。滬綜指今日在4000點附近震盪，最終收低0.42%，報3993.23點，深成指也跌2.06%，創業板指軟2.7%。滬深兩市成交額進一步下跌至2.6萬億元人民幣，較上個交易日減210億元人民幣。



經濟學家指，5月總體CPI同比漲幅穩定在1.2%。但從環比CPI下降了0.1%，主要受能源和服務價格回落的拖累。這表明消費端通脹壓力並不強，國內需求仍然偏弱。不過，今日大消費板塊逆勢活躍，尤其旅遊股漲幅靠前，指數升2.5%，白酒、酒店餐飲等亦收升。



在美國與伊朗爆發自4月停火協議達成以來最大規模的衝突後，亞洲股市大幅下跌、油價上漲。A股能源板塊集體調整，煤炭股全日收挫3%，電力、石油及有色金屬均回調。國際金價失守4200美元/盎司關口，黃金股受拖累，招金黃金(深:000506)跌5.3%，赤峰黃金(滬:600988)跌4.09%。



至於半導體產業鏈則衝高回落，個別股份如海光信息(滬:688041)仍保住升幅、漲6.2%。台灣據悉擬大幅收緊對大陸的AI芯片出口管制，以進一步與美國保持步調一致，國產替代進程料提速。



*PC漲價潮延續，聯想挫近一成*



據內媒引述知情人士報道，聯想(00992)在上月工作會議敲定，今年618大促結束後，7月起旗下全品類產品將統一漲價，漲幅與上一輪基本持平。結合全線漲價的行情，聯想已經建議經銷商如有設備採購計劃，盡快敲定方案並提前備貨鎖價，本月底會向經銷商發出正式漲價函。



這並非聯想今年首次漲價。3月初，聯想已向全國渠道商與合作夥伴下發產品價格調整函，部分電腦型號的終端零售價漲幅最高超過1000元人民幣。調價主要體現在線下零售體系，線上則通過撤下優惠活動等形式變相提價。



受漲價消息拖累，聯想集團今日重挫9.38%，報23元，為表現最差藍籌。公司早前公布財報後股價快速拉升，上月累計漲幅超105%，但自6月3日起連跌四日，回吐部分升幅。



此次漲價主要源於存儲芯片價格持續攀升，以及人工智能需求激增所導致的供應趨緊。TrendForce集邦諮詢數據顯示，DRAM與NAND閃存現貨價格累計漲幅已超過300%。今年5月，全球DRAM和NAND閃存商品價格繼續攀升，雙雙創下歷史新高。



加價潮預計將在PC行業持續。有業內人士透露，戴爾部分機型已先行上調售價，服務器全線漲價20%至40%，台式機、筆記本、工作站最遲也將在7月大幅上調。今年年初，五大PC廠商曾集體漲價，戴爾商用電腦售價上浮10%至30%，惠普、華碩、宏碁同步跟進。



*三大電訊商齊漲，或運營擬建設數據中心*



據《彭博》報道，中國計劃在未來五年投入約2萬億元人民幣，用於在全國各地建設數據中心，以推動國內人工智能產業發展，並力爭在這個可能顛覆現有格局的科技領域超越美國。



知情人士稱，包括國家發展和改革委員會在內的幾個關鍵政府機構正起草一項藍圖，擬在全國範圍內建設互聯互通的算力樞紐網絡。其中一位知情人士補充，中國移動(00941)和中國電信(00728)等國有企業將運營大部分數據中心，並負責其互聯互通。



知情人士並表示，該計劃擬在AI芯片等技術領域至少80%使用包括華為在內的本地供應商，從而擠壓英偉達(Nvidia)和AMD的市場空間。不過，這份數據中心規劃仍處於早期討論階段，細節可能會有所變化。



報道稱，儘管政府債務攀升之下其他領域開始縮減支出，但北京決心力推尖端技術發展。據悉有關資金將主要通過主權債務形式籌集，包括發行期限通常超過10年的超長期特別國債，以及投資戰略產業的國家基金。知情人士表示，銀行貸款和民間資本將作為補充資金來源。



內地三大電訊商聞訊升高，中國移動一度升1.6%至83.65元、近半個月新高，最終升幅收窄至0.2%，報82.45元。中國電信更漲3%，收報5.07元；中國聯通(00762)揚3.6%，報7.51元。



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