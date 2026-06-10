《華為動向》華為余承東：鴻蒙智行「智界RX」今秋亮相，跳出數字序列命名

華為常務董事、產品投資評審委員會主任、終端BG董事長余承東今日在微博宣布，鴻蒙智行首款跳出數字序列命名的新車「智界RX」將於今年秋天正式亮相。



智界RX的預熱視頻顯示，該車採用轎跑運動風格，車頂帶有激光雷達凸起，車頭帶有顯眼的智界Logo標識。車輛整體使用溜背設計，車尾帶有貫穿式尾燈，下方為LUXEED品牌標識。

《經濟通通訊社10日專訊》