《行業數據》中汽協：5月汽車產銷降幅收窄，新能源車出口增1.1倍

中國汽車工業協會今日公布的數據顯示，今年5月，汽車產銷分別完成261.6萬輛和262.9萬輛，環比增長、同比小幅下降，但降幅進一步收窄。新能源汽車市場企穩回升，5月產銷分別完成155.4萬輛和149.6萬輛，同比分別增長22.4%和14.4%；新能源汽車新車銷量佔汽車新車總銷量的比例進一步提升，達到56.9%。



整體來看，今年前5個月，汽車產銷分別完成1223.5萬輛和1220.7萬輛，其中，新能源汽車產銷分別完成584.1萬輛和580.2萬輛，同比分別增長2.5%和3.5%。



*5月汽車出口增68.7%，首5月增63%*



汽車出口延續快速增長態勢。5月，中國汽車出口量為93萬輛，同比增長68.7%，已連續兩個月出口量保持在90萬輛以上水平。其中，新能源汽車出口同比呈現較高幅度的增長，出口44.6萬輛，同比增長1.1倍。



今年1至5月份，中國汽車已累計出口405.9萬輛，同比增長63%。其中，新能源汽車出口183.3萬輛，佔整體汽車出口的比例超過45%。

《經濟通通訊社10日專訊》