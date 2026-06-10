《Ａ股動向》中礦資源：董事長與津巴布韋礦業部長就雙邊礦業合作等達成共識

中礦資源(深:002738)昨日在微信公眾號發文稱，公司董事長、總裁王平衛近日拜會了津巴布韋礦業部長波萊特．坎巴穆拉，雙方就中礦資源在津巴布韋的項目進展、未來發展規劃及雙邊礦業合作等議題進行了深入交流，並達成廣泛共識。



王平衛表示，中礦資源在津巴布韋深耕多年，始終將津巴布韋視為全球戰略布局的核心區域，秉持合作共贏、回饋社會的理念，積極履行社會責任，參與社區公益，努力成為受到當地政府和社區歡迎的合作夥伴。中礦資源願繼續與津巴布韋政府攜手同行，進一步擴大投資規模，深化產業鏈合作，共同將津巴布韋打造成為全球綠色鋰產業的重要增長極。



坎巴穆拉指出，中礦資源為當地創造了大量就業機會，促進了社區發展和相關產業聯動。津方願繼續深化與中礦資源的務實合作，在政策層面提供支持，共同推動礦業領域可持續、高質量發展。



*津巴布韋鋰出口禁令鬆動*



津巴布韋2月底發布鋰出口禁令，稱未來僅持有效採礦權證和經批准的選礦廠的礦業公司才有權出口礦產。禁令解除時間沒有明確時間表，但到4月有市場消息稱，該禁令已有所鬆動，幾家中資企業已獲出口資格，具體配額亦料很快落實。至近日有傳，中礦資源從津巴布韋Bikita礦區備貨，於5月中下旬完成0.5萬至0.7萬噸鋰精礦裝船啟運。內媒今日引述中礦資源回應稱，網傳的啟運消息基本屬實。

《經濟通通訊社10日專訊》