【ＡＩ】小紅書上線RED Skill功能，創作者可上傳和掛載Skill

小紅書近日正式上線RED Skill功能。部分創作者發布筆記時，可在內容下方直接掛載AI Skill組件，平台所有用戶均可通過該組件直接獲取相關Skill，無需跳轉第三方平台下載安裝。



目前，創作者可申請「新功能體驗」以獲取Skill上傳和掛載權限。據了解，平台後續將進一步全量覆蓋，並完善Skill站內使用等相關功能。



內媒引述接近小紅書的人士表示，這一系列動作旨在降低AI Skill的分發門檻，進一步完善社區的AI創新生態。



*小紅書：鼓勵發布原創、有使用價值、代碼透明的Skill*



此外，小紅書今日發布《Skill上傳規範》，強調平台鼓勵發布功能描述真實、清晰，有實際使用價值的Skill，內容應具有原創性、創新性。《上傳規範》並明確，Skill需準確說明所需權限及用途，不超出功能範圍請求權限；代碼邏輯透明，不包含隱藏行為或後門，確保用戶能夠按照說明實現預期效果。同時，創作者應尊重他人原創，不搬運、抄襲他人Skill。



小紅書稱，平台將持續建設對Skill的風險識別能力，違規Skill將被下架處理，情節嚴重者將限制開發者的發布權限。

《經濟通通訊社10日專訊》