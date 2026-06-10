聯想全品類產品據報7月將再漲價，有經銷商已收到備貨通知

據《藍鯨科技》報道，從知情人士處獲悉，聯想(00992)已於今年5月的工作會議上敲定一項重要決策：今年618大促結束後，自7月起，旗下全品類產品將統一漲價，調價漲幅與上一輪基本持平。「結合全線漲價的行情，聯想已經建議經銷商如有設備採購計劃，盡快敲定方案、提前備貨鎖價。本月底會向經銷商發出正式漲價函。」



這並非聯想今年首次漲價。今年3月初，聯想已向全國渠道商與合作夥伴下發產品價格調整函，部分電腦型號的終端零售價漲幅最高超過1000元人民幣。調價主要體現在線下零售體系，線上則通過撤下優惠活動等形式變相提價。



實際上，漲價的遠不止聯想一家。業內人士透露：「現階段戴爾部分機型已先行上調售價，服務器全線漲價20%至40%，台式機、筆記本、工作站最遲7月也將大幅上調，行業經銷商漲價趨勢已然顯現。」



*經銷商：壓貨成本壓力不斷增加，難料終端消費是否買單*



這場席捲PC全行業的漲價潮，根源是存儲芯片開啟的「超級周期」。自2025年第三季度起，全球存儲市場迎來顛覆性漲價。



TrendForce集邦諮詢數據顯示，DRAM與NAND閃存現貨價格累計漲幅已超過300%。到今年5月，全球DRAM和NAND閃存商品價格繼續攀升，雙雙創下歷史新高。據DRAMeXchange於5月29日發布的數據，PC用DDR4 8Gb內存平均價格達到20美元，為該機構自2016年追蹤以來的最高值。



有經銷商表示，廠商與渠道應對元件漲價採取的防禦性策略是提前出貨以鎖定尚未漲價的低價庫存。在這一背景下，經銷商群體正陷入前所未有的兩難境地。一位經銷商坦言：「其實囤貨也是有擔憂的，到時候銷量上不去，大家都得著急。另外，漲價之後，我們也沒甚麼好的銷售活動，因為成本擺在那裏，沒法送東西。」報道指，這番話道出了當前渠道端的真實狀態：漲價通知頻頻下發，壓貨成本壓力不斷增加，但終端消費是否買單仍是巨大的未知數。

《經濟通通訊社10日專訊》