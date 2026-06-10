【ＡＩ】字節跳動AI製藥業務線據報開啟拆分融資，「AI4S」進入產業化階段

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據《36氪》報道，字節跳動AI製藥業務線已啟動拆分與獨立融資進程。拆分後字節仍將控股新公司，AI製藥核心團隊、核心算法、技術平台和已有管線資產將整體進入新主體。同時，該業務也將繼續從火山引擎獲得算力支持。



報道指，新公司將由字節跳動AI製藥團隊主導負責。字節AI製藥團隊成立於2021年，核心成員約50人，由AI4S(AI for Science)算法人才和資深製藥領域專家構成。該團隊自成立起便承擔著從基礎模型研究到產業化的核心職能。此前字節內部負責蛋白結構預測模型的相關團隊，也已併入AI製藥團隊，相關算法模型團隊已完成整合，將繼續推進該領域的基礎模型研究，少數人員離職。



報道並指，字節AI製藥的業務進展，是這次拆分融資的重要基礎。字節跳動在AI製藥方向有多個技術成果，2025年，字節AI4S團隊發布了分子結構預測模型Protenix和Seedfold，並在2026年迭代Protenix-v1/v2，構建面向蛋白、配體等生物復合體系的高精度開源結構預測能力。在蛋白質設計和預測方面，團隊則推出了PXDesign等蛋白binder（結合蛋白）設計工具。同時，字節還推出了面向真實藥物研發的AI製藥平台Anew Labs。



Anew Labs官網顯示，團隊已發布了多項研究，並推出IL17AA/AF/FF、IL4R等早期藥物管線，今年4月還在美國免疫學會年會上首次披露IL-17小分子項目，為全球首次實現用小分子對IL-17家族AA/AF/FF 3個二聚體的阻斷。IL-17是銀屑病、強直性脊柱炎等自免疾病的重要通路，而同時抑制A/F（兩種關鍵炎症因子）已被抗體藥物驗證有臨床價值。這表明，字節的AI製藥能力已經從模型和算法，進一步進入具體靶點、具體分子和內部管線驗證階段。

《經濟通通訊社10日專訊》