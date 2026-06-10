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AH股新聞

10/06/2026 15:35

【ＡＩ】工信部：到2028年，城域算力1毫秒時延圈覆蓋率不低於75%

摘要 意見回饋
免責聲明

本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 工信部發布2026-2028年人工智能+信息通信發展實施意見
▷ 2028年城域算力1毫秒時延圈覆蓋率目標≥75%
▷ 加強高端光電芯片/器件研發及網絡邊緣推理能力部署

　　工業和信息化部印發《「人工智能+信息通信」創新發展實施意見（2026-2028年）》。其中提出，到2028年，人工智能與信息通信初步構建融合互促的創新發展格局。信息通信智能運營和服務能力達到國際先進水平，信息通信網絡初步實現高等級自智，形成30個以上高價值典型場景，打造一批典型應用和特色智能體。網絡、算力等信息基礎設施支撐人工智能能力進一步提升，城域算力1毫秒時延圈覆蓋率不低於75%。

　　到2030年，人工智能與信息通信網絡融合關鍵核心技術取得顯著突破，通感算智一體化服務能力大幅提升，形成完備的協同創新和產業生態體系，「人工智能+信息通信」步入技術引領、產業繁榮、安全可靠、智能普惠的發展新階段。

*降低終端算力需求，加強高端光電芯片和器件研發*

　　《意見》又提出，增強網絡邊緣推理能力。以場景需求為導向，探索在5G/5G-A網絡、光網絡、IP網絡、新型工業網絡的邊緣設備部署推理算力，為人工智能在交通、低空經濟、製造、文娛等場景應用提供通感算智一體邊緣計算服務。探索雲網邊端協同推理技術，降低推理時延和終端算力需求，實現大小模型協同。

　　此外，加強高端光電芯片和器件研發。加強高速光電芯片、高速轉發/交換芯片、全光交換器件、光電共封裝器件等技術和產品研發驗證，開展光電混合組網技術試驗，加速技術方案成熟。加強智算超節點光電互聯技術攻關，開展智算網絡技術與產品驗證。
《經濟通通訊社10日專訊》

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