【ＡＩ】百度升級高考服務：AI志願報告由真人專家審核認證

百度(09888)舉辦高考媒體溝通會，發布今年高考服務升級方案，推出全新的AI志願報告，引入真人專家背書機制，由資深志願諮詢師對AI生成的志願報告進行專業審核認證，並向考生免費開放。



百度介紹，AI志願報告通過文心助手多輪對話採集考生信息，結合歷年投檔分數線、高校及專業數據、專業就業前景等多維數據庫，為每位考生輸出個性化的志願填報方案，再通過行業專家審核認證，填補AI工具在考生信任層面的缺口。



相關服務還整合了獨家核心數據：一是反映考生真實決策行為的用戶搜索數據；二是與多家權威機構共建的行業就業大數據，覆蓋2000餘個專業，聚焦應屆生及職場新人，相較傳統行業報告更具實時參考價值。



據悉，百度高考服務已連續推出20年，截至目前累計服務用戶超9億。



阿里千問今日亦上線高考志願填報Agent，為考生免費提供志願諮詢服務。考生可在「志願日歷」的規劃下，一步步形成對專業院校、性格偏好和志願方案的深入了解，免費獲取定制化的「志願報告」。

《經濟通通訊社10日專訊》