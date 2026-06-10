《Ａ股行情》滬綜指低開0.62%，台灣擬收緊AI芯片對大陸出口管制

A股三大指數今早低開，滬綜指低開0.62%，報3985.12點，深成指低開1.35%，創業板指低開1.62%，盤初雞肉、工業氣體概念造好，玻璃基板及CPO概念股走低。



據《彭博》引述知情人士報道，台灣正考慮對銷往大陸的人工智能芯片實施更嚴格的出口管制，以進一步與美國的限制措施看齊。報道指，台灣此構想是為有關部門提供更多法律工具，以解決搭載英偉達(Nvidia)芯片的AI伺服器從台灣轉運至大陸的問題。根據美國最早自2022年起實施的限制措施，除非企業獲得華盛頓許可，否則此類銷售遭到禁止，而此舉旨在防止北京利用英偉達先進芯片獲取軍事優勢。



另外，中國據報準備於未來五年斥資約2萬億元（人民幣．下同）在全國各地修建數據中心，矢志發展人工智能產業。據知情人士透露，包括國家發改委在內的關鍵政府機構正在起草一份藍圖，擬建立一個覆蓋全國的算力網。中國移動和中國電信之類的國有企業將運營其中大部分的數據中心。



人民銀行今日進行1590億元7天期逆回購，公開市場今日無逆回購到期，即今日淨投放1590億元。

《經濟通通訊社10日專訊》