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AH股新聞

10/06/2026 11:38

《Ａ股行情》滬綜指半日收跌0.58%，創業板指挫2.3%

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指半日跌0.58%，創業板指挫2.29%
▷ 5月PPI同比漲3.9%，CPI同比漲1.2%
▷ 旅遊、白酒股逆勢升，半導體板塊活躍

　　A股市場震盪調整，滬綜指半日收跌0.58%，報3986.66點，創業板指挫2.29%，深成指軟1.94%。滬深兩市半日成交額17302億元（人民幣．下同），較上個交易日放量1164億或7.2%；兩市共4068隻個股下調。

　　國家統計局公布，5月PPI同比上漲3.9%創近四年高點，CPI同比上漲1.2%，與上月持平。分析人士指出，「PPI高、CPI低」的分化格局反映出輸入性通脹壓力顯現，企業成本端持續承壓，上游成本向下游消費端傳導不夠順暢。5月CPI中食品價格同比下降1.7%，非食品價格上漲1.9%；消費品價格上漲1.6%，服務價格上漲0.8%。

　　盤面上，旅遊、白酒及食品飲料等消費股逆勢收升，大連聖亞(滬:600593)、元祖股份(滬:603886)升停。眾信旅遊報告顯示，近三周暑期旅遊產品預訂進入高峰期，單周GMV持續突破億元，今年暑期整體出遊人次較去年同期上漲37%。

　　此外，半導體板塊再度活躍，長川科技(深:300604)升8.4%，海光信息(滬:688041)收高6.9%。台灣據悉擬大幅收緊對大陸的AI芯片出口管制，國產替代邏輯增強。另據報大陸準備未來五年向AI領域投入2萬億元，在全國各地修建數據中心，大部分由中國移動(滬:600941)和中國電信(滬:601728)等國企運營，兩者上午分別收升1.9%及3.3%。

　　下跌方面，培育鑽石、銅纜高速連接、電氣設備股跌幅居前。
《經濟通通訊社10日專訊》

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