《Ａ股行情》滬綜指午後跌幅擴至0.8%，創業板指挫逾3%

A股市場午後仍軟，滬綜指跌幅擴至0.81%，報3977.53點，滬深300指數跌1.38%，深成指挫2.51%，創業板指走低3.05%。上海B股跌2.39%，深圳B股微跌0.7%。保險及旅遊逆市拉升，CPO概念、電力電網跌幅居前。

《經濟通通訊社10日專訊》