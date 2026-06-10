《Ａ股行情》滬綜指午後跌幅擴至0.8%，創業板指挫逾3%

A股市場午後仍軟，滬綜指跌幅擴至0.81%，報3977.53點，滬深300指數跌1.38%，深成指挫2.51%，創業板指走低3.05%。上海B股跌2.39%，深圳B股微跌0.7%。保險及旅遊逆市拉升，CPO概念、電力電網跌幅居前。
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇？】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係，你認為在確認親生關係後，政府是否仍應繼續介入調查？今次事件中，社會是否對涉事父母過早作出負面判斷？ ► 立即投票
10/06/2026 13:41
A股市場午後仍軟，滬綜指跌幅擴至0.81%，報3977.53點，滬深300指數跌1.38%，深成指挫2.51%，創業板指走低3.05%。上海B股跌2.39%，深圳B股微跌0.7%。保險及旅遊逆市拉升，CPO概念、電力電網跌幅居前。
《經濟通通訊社10日專訊》
【你點睇？】「Save Lily」父母獲證實與男嬰有血緣關係，你認為在確認親生關係後，政府是否仍應繼續介入調查？今次事件中，社會是否對涉事父母過早作出負面判斷？ ► 立即投票
新聞
股票N
期貨期權
權證
ETF
美股N
A股
外匯黃金
加密貨幣
基金
MPF
即時報價N