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AH股新聞

10/06/2026 15:06

《Ａ股行情》滬綜指收低0.42%，大消費板塊逆勢活躍

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 滬綜指收跌0.42%報3993.23點，深成指跌2.06%
▷ 5月PPI同比漲3.9%，CPI同比漲1.2%
▷ 大消費板塊逆勢活躍，能源及黃金股下跌

　　國家統計局公布的5月PPI同比漲3.9%，創近四年高點，且高於市場預期；同月CPI同比上漲1.2%，與上月持平，但不及市場預估。滬綜指今日在4000點附近震盪，最終收低0.42%，報3993.23點，深成指也跌2.06%，創業板指軟2.7%。滬深兩市成交額進一步下跌至2.6萬億元（人民幣．下同），較上個交易日減210億元。

　　經濟學家指，5月總體CPI同比漲幅穩定在1.2%。但從環比CPI下降了0.1%，主要受能源和服務價格回落的拖累。這表明消費端通脹壓力並不強，國內需求仍然偏弱。不過，今日大消費板塊逆勢活躍，尤其旅遊股漲幅靠前，指數升2.5%，白酒、酒店餐飲等亦收升，紫燕食品(滬:603057)漲超4%，迎駕貢酒(滬:603198)升3%。

　　在美國與伊朗爆發自4月停火協議達成以來最大規模的衝突後，亞洲股市大幅下跌、油價上漲。A股能源板塊集體調整，煤炭股全日收挫3%，電力、石油及有色金屬均回調。國際金價失守4200美元/盎司關口，黃金股受拖累，招金黃金(深:000506)跌5.3%，赤峰黃金(滬:600988)跌4.09%。倫敦現貨黃金盤中跌至4173.71美元/盎司；國內金價方面，上海黃金交易所現貨黃金盤中最低下探至911元人民幣/克。

　　至於半導體產業鏈則衝高回落，個別股份仍保住升幅，例如海光信息(滬:688041)收升6.2%。台灣據悉擬大幅收緊對大陸的AI芯片出口管制，以進一步與美國保持步調一致，國產替代進程料提速。
 

表列滬深股市主要指數
 收市（點）升/跌(%)成交金額（億元人民幣）
滬深3004748.59-1.11　
上證指數3993.23-0.4212270.70
深證成指14954.10-2.0613921.70
創業板指3854.79-2.70　
科創501652.22-0.65　
B股指數267.25-2.011.50
深證B指1123.73-0.440.83

《經濟通通訊社10日專訊》

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