《Ａ股焦點》國產替代預期升溫，半導體板塊再度活躍

台灣據悉擬大幅收緊對大陸的AI芯片出口管制，以進一步 與美國保持步調一致，國產替代邏輯下半導體股再度活躍。中晶科技(深:003026)、康強電子(深:002119)漲停，中船特氣(滬:688146)揚12%，海光信息(滬:688041)升9.3%，佰維存儲(滬:688525)及滬硅產業(滬:688126)升近7%。



消息面上，《彭博》引述知情人士報道，台灣正考慮對銷往大陸的AI芯片實施更嚴格的出口管制，以進一步與美國的限制措施看齊。此舉是為有關部門提供更多法律工具，以解決搭載英偉達(Nvidia)(US.NVDA)芯片的AI伺服器從台灣轉運至大陸的問題。



不過，做法料同時加速大陸國產AI芯片替代進程。《彭博》報道指，大陸準備於未來五年斥資約2萬億元人民幣在全國各地修建數據中心，矢志發展AI產業。知情人士並說，政府的想法是，諸如AI芯片之類的技術至少80%要用包括華為在內的本地供應商，這實際上將把英偉達等外國芯片擠出這個項目。

《經濟通通訊社10日專訊》