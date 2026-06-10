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AH股新聞

10/06/2026 09:34

【聚焦數據】內地5月CPI增1.2%略低於預期，PPI增幅擴至3.9%勝預期

　　國家統計局公布，2026年5月份，全國居民消費價格(CPI)同比上漲1.2%，增速與上月持平，但略低於預期的1.3%。

　　其中，城市上漲1.3%，農村上漲1.1%；食品價格下降1.7%，非食品價格上漲1.9%；消費品價格上漲1.6%，服務價格上漲0.8%。

　　1-5月平均，全國居民消費價格比上年同期上漲1.0%。

*5月CPI環比轉跌0.1%*
　
　　5月，全國居民消費價格環比下降0.1%，符合預期，4月為增0.3%。其中，城市下降0.1%，農村下降0.1%；食品價格下降0.4%，非食品價格下降0.1%；消費品價格下降0.2%，服務價格下降0.1%。

*5月PPI環比漲幅回落至0.5%*

　　另外，5月全國工業生產者出廠價格(PPI)同比上漲3.9%，增速較4月擴大1.1個百分點，略勝預期的3.8%；環比則上漲0.5%，增速較4月回落1.2個百分點。

　　5月，工業生產者購進價格同比上漲5.8%，環比上漲1.3%。

　　1-5月平均，工業生產者出廠價格比上年同期上漲1.0%，工業生產者購進價格上漲1.6%。
《經濟通通訊社10日專訊》

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