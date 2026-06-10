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AH股新聞

10/06/2026 10:08

【數據解讀】統計局：汽油和服務價格變動支撐5月CPI同比漲幅

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本內容由人工智能根據現有市場數據及新聞來源生成，僅供參考。其內容不代表《經濟通》之觀點或立場，亦不構成任何投資建議。鑒於AI生成資訊可能存在錯誤、遺漏或偏差，用戶應自行核實相關內容或諮詢專業意見後再作出投資決定。《經濟通》對因依賴本內容而導致之任何損失或損害概不負責。

▷ 2026年5月中國CPI同比上漲1.2%
▷ 汽油價格同比漲23.5%影響CPI約0.66個百分點
▷ 服務價格同比漲0.8%影響CPI約0.40個百分點

　　國家統計局公布，2026年5月份，全國居民消費價格(CPI)同比上漲1.2%，增速與上月持平，但略低於預期的1.3%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，5月份，居民消費市場運行總體平穩，CPI環比下降0.1%，同比上漲1.2%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.1%。

*5月食品價格同比降幅擴大*

　　從同比看，全國CPI上漲1.2%，漲幅與上月相同。其中，工業消費品價格上漲3.9%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI同比上漲約1.18個百分點。工業消費品中，受上年同期對比基數較低影響，汽油價格漲幅繼續擴大至23.5%，影響CPI同比上漲約0.66個百分點；黃金飾品價格漲幅繼續回落至39.0%，影響CPI同比上漲約0.17個百分點。服務價格上漲0.8%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI同比上漲約0.40個百分點。

　　食品價格下降1.7%，降幅比上月擴大0.1個百分點，影響CPI同比下降約0.30個百分點。食品中，豬肉價格下降16.1%，降幅比上月擴大0.9個百分點，影響CPI同比下降約0.31個百分點；鮮果價格下降2.2%，影響CPI同比下降約0.04個百分點。

*「五一」節後出行季節性回落，CPI環比轉跌*
　
　　從環比看，全國CPI下降0.1%，上月為上漲0.3%，主要是受能源和服務價格變動影響。受國際油價傳導影響，國內汽油價格由上月上漲12.6%轉為下降0.3%，帶動能源價格由上月上漲5.7%轉為下降0.1%，對CPI環比的影響由上月上拉0.39個百分點轉為下拉0.01個百分點。

　　受「五一」節後出行季節性回落影響，服務價格由上月上漲0.5%轉為下降0.1%，對CPI環比的影響由上月上拉0.22個百分點轉為下拉0.03個百分點。其中，交通工具租賃和飛機票價格分別由上月上漲8.6%和29.2%轉為下降6.8%和6.3%，合計影響CPI環比下降約0.04個百分點。夏裝換季上新帶動服裝價格上漲0.6%，AI相關需求旺盛帶動移動電話機和平板電腦價格分別上漲1.6%和1.1%，上述三項合計影響CPI環比上漲約0.05個百分點。

　　食品價格下降0.4%，降幅比上月收窄1.2個百分點，影響CPI環比下降約0.07個百分點。食品中，應季蔬菜大量上市，鮮菜價格下降3.6%，影響CPI環比下降約0.06個百分點；豬肉供應充足，價格下降1.6%，降幅比上月收窄4.1個百分點，影響CPI環比下降約0.03個百分點；階段性供給偏緊疊加夏季高溫產蛋率下降、端午節前集中備貨等因素影響，雞蛋價格上漲6.1%，影響CPI環比上漲約0.03個百分點。
《經濟通通訊社10日專訊》

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