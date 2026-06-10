【數據解讀】統計局：汽油和服務價格變動支撐5月CPI同比漲幅

國家統計局公布，2026年5月份，全國居民消費價格(CPI)同比上漲1.2%，增速與上月持平，但略低於預期的1.3%。國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀指，5月份，居民消費市場運行總體平穩，CPI環比下降0.1%，同比上漲1.2%，扣除食品和能源價格的核心CPI同比上漲1.1%。



*5月食品價格同比降幅擴大*



從同比看，全國CPI上漲1.2%，漲幅與上月相同。其中，工業消費品價格上漲3.9%，漲幅比上月擴大0.4個百分點，影響CPI同比上漲約1.18個百分點。工業消費品中，受上年同期對比基數較低影響，汽油價格漲幅繼續擴大至23.5%，影響CPI同比上漲約0.66個百分點；黃金飾品價格漲幅繼續回落至39.0%，影響CPI同比上漲約0.17個百分點。服務價格上漲0.8%，漲幅比上月回落0.1個百分點，影響CPI同比上漲約0.40個百分點。



食品價格下降1.7%，降幅比上月擴大0.1個百分點，影響CPI同比下降約0.30個百分點。食品中，豬肉價格下降16.1%，降幅比上月擴大0.9個百分點，影響CPI同比下降約0.31個百分點；鮮果價格下降2.2%，影響CPI同比下降約0.04個百分點。



*「五一」節後出行季節性回落，CPI環比轉跌*



從環比看，全國CPI下降0.1%，上月為上漲0.3%，主要是受能源和服務價格變動影響。受國際油價傳導影響，國內汽油價格由上月上漲12.6%轉為下降0.3%，帶動能源價格由上月上漲5.7%轉為下降0.1%，對CPI環比的影響由上月上拉0.39個百分點轉為下拉0.01個百分點。



受「五一」節後出行季節性回落影響，服務價格由上月上漲0.5%轉為下降0.1%，對CPI環比的影響由上月上拉0.22個百分點轉為下拉0.03個百分點。其中，交通工具租賃和飛機票價格分別由上月上漲8.6%和29.2%轉為下降6.8%和6.3%，合計影響CPI環比下降約0.04個百分點。夏裝換季上新帶動服裝價格上漲0.6%，AI相關需求旺盛帶動移動電話機和平板電腦價格分別上漲1.6%和1.1%，上述三項合計影響CPI環比上漲約0.05個百分點。



食品價格下降0.4%，降幅比上月收窄1.2個百分點，影響CPI環比下降約0.07個百分點。食品中，應季蔬菜大量上市，鮮菜價格下降3.6%，影響CPI環比下降約0.06個百分點；豬肉供應充足，價格下降1.6%，降幅比上月收窄4.1個百分點，影響CPI環比下降約0.03個百分點；階段性供給偏緊疊加夏季高溫產蛋率下降、端午節前集中備貨等因素影響，雞蛋價格上漲6.1%，影響CPI環比上漲約0.03個百分點。

《經濟通通訊社10日專訊》