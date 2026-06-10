【數據解讀】機構：內需仍偏弱，料人行近期不會主動降準降息

中國5月PPI同比上漲3.9%創近四年高點，環比漲幅回落至0.5%；CPI同比增速則與上月相同，為1.2%，環比則轉跌0.1%。



*保銀資本：消費端通脹壓力不強，PPI通脹料持續強勁*



保銀資本管理公司總裁兼首席經濟學家張智威表示，總體CPI同比漲幅穩定在1.2%。但環比CPI下降了0.1%，主要受能源和服務價格回落的拖累。這表明消費端通脹壓力並不強，國內需求仍然偏弱。



張智威認為，相比之下，PPI的上升更值得關注。這在一定程度上反映了人工智能產業的繁榮，帶動相關大宗商品和設備價格上漲。昨日公布的貿易數據也呈現出類似特徵，中國5月出口增速超預期，部分得益於與AI產業景氣相關的產品出口。鑑於AI熱潮在可預見的未來仍將持續，中國的出口增長和PPI通脹可能也會維持在相對強勁的水平。



*中信銀行：上游的通脹料今年下半年傳導到下游CPI端*



中信銀行（國際）首席經濟師丁孟指出，中東局勢拉高上游通脹的趨勢延續，並且可能進一步延長到下半年，內需制約了CPI反彈的空間，但仍然預期上游的通脹會在今年下半年傳導到下游CPI端。在此背景下，預計央行近期仍將以觀望為主，不會主動降準降息。出口表現強勁使得二季度經濟增速仍相對穩健，對於貨幣政策，除了中東局勢變化外，外需強勁的可持續性也是需要觀察的重點。



《經濟通通訊社10日專訊》