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AH股新聞

10/06/2026 17:31

《中國要聞》兩部門：今年「吃貨季」提質擴需，支持主流電商平台設中國消費名品專區

　　工業信息化部辦公廳、市場監管總局辦公廳發布《關於開展2026年「吃貨季」食品提質擴需工作的通知》，其中提出，支持主流電商平台設立中國消費名品專區，推動中國消費名品線上線下全渠道推廣。

*鼓勵商圈、景區等打造美食消費場景，培育美食文化旅遊目的地*

　　《通知》表示，要豐富食品消費場景，打造多元融合消費新模式：順應消費升級趨勢，結合重要節假日與季節消費特點，開展主題消費活動，構建「線上+線下」、「體驗+服務」多元化消費模式；鼓勵商圈、景區、特色街區打造「美食消費場景」，融合餐飲體驗、文化展示、休閒娛樂等元素，提升趣味性和參與感，打造消費新場景新熱潮，發展興趣消費、體驗經濟。

　　《通知》並稱，要挖掘區域特色資源，培育差異化食品產業集群：促進食品消費和文旅經濟融合發展，開發具有地方文化特色的美食產品與體驗項目，培育美食文化旅遊目的地；指導地方立足資源稟賦、產業基礎，因地制宜做強做優傳統優勢食品產區和地方特色食品產業，促進集群協同發展，推動地方特色食品融入全國統一大市場，構建「百花齊放」發展格局。
《經濟通通訊社10日專訊》

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