《駐京專電》商務部：前5月中國外貿頂住壓力，延續穩中有進良好態勢

就前5月外貿數據表現，商務部新聞發言人何亞東在例行發布會上表示，今年以來，面對複雜嚴峻的國際政治經濟形勢，中國外貿頂住壓力，延續穩中有進的良好態勢。1-5月，貨物貿易進出口總值20.68萬億元人民幣，同比增長15.3%。其中，進口增長20.5%，出口增長11.8%。總的來看，中國外貿亮點紛呈。



一是進口潛力持續釋放。1-5月，進口規模創歷史同期新高。其中，高新技術產品進口增長31.2%，大宗商品、消費品也保持較快增速。中國超大規模市場優勢持續迸發，為貿易夥伴提供了廣闊的發展空間。



二是出口結構持續優化。得益於完備高效的產供鏈體系，中國商品供給穩定、質量可靠、技術先進，全球認可度不斷躍升。1-5月，機電產品出口增長18.4%，佔比超63%。集成電路出口表現強勁，電動汽車、鋰電池、光伏等「新三樣」產品持續領跑全球。



三是多元市場縱深推進。中國持續深耕全球市場，貿易布局更趨均衡穩健。1-5月，對共建「一帶一路」國家進出口增長13.6%，佔比超51%，對東盟、歐盟、非洲、拉美均保持兩位數增長，合作共贏的「朋友圈」愈來愈廣。



他指出，無論外部環境多麼複雜、如何變幻，中國將堅定不移推進高水平對外開放，以更加務實的舉措，穩住出口、擴大進口，為世界經濟注入更多的穩定性和正能量。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》