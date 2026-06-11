《駐京專電》商務部：續抓好政策落地，加快培育服務貿易新動能

1-4月中國服務貿易出口增長15%，其中個人文化和娛樂服務增速高達39.5%，知識產權使用費也實現了20.8%的高速增長。商務部新聞發言人何亞東今日在例行記者會上表示，今年以來，商務部會同有關部門出台了一系列政策，包含促進旅行服務出口、服務貿易標準化、加快建設國家服務貿易創新發展示範區和國家數字貿易示範區等。同時，持續實施對外文化貿易「千帆出海」行動計劃，助力文化企業開拓國際市場。下一步，將繼續抓好相關政策落實落地，加快培育服務貿易新動能。



他指出，近年來，在政策支持和產業發展的驅動下，「中國服務」的國際競爭力不斷提升，特別是知識密集型服務出口實現較快增長。今年1-4月，中國服務出口達9850億元人民幣，同比增長15%。其中，知識密集型服務出口增長11.7%，佔總體服務出口的比重達55.2%。所謂的知識密集型服務，涵蓋知識產權、文化娛樂等領域。比如說，在知識產權領域，相關研究機構數據顯示，中國創新藥對外授權金額屢創新高，2025年全球市場佔比超過40%。再比如，在文化娛樂領域，中國網文、網劇、網遊等數字文化產品在全球刮起了「中國旋風」，已成為文化消費和文化出海新引擎，「內容+平台+模式」出海步伐加快。



《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》