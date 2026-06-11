《駐京專電》鄭柵潔：研究儲備一批針對性政策工具，及時出台實施

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據國家發改委主任鄭柵潔主持召開經濟形勢專家座談會，與中國社科院學部委員蔡昉、賽迪研究院院長張立以及中銀證券等部分國內外券商首席經濟學家進行座談交流，圍繞分析研判當前經濟形勢、持續擴大內需、推動高水平科技自立自強和產業鏈自主可控、著力穩就業穩企業穩市場穩預期等方面，聽取與會專家的觀點看法和意見建議。



座談會上，與會專家認為，今年以來，中國經濟保持平穩運行，人工智能等新技術加快發展，面對外部衝擊出口保持較快增長，產業鏈供應鏈韌性持續彰顯，在全球主要經濟體中表現較好，各方面都普遍看好中國經濟發展前景。同時，與會專家深入分析了當前經濟運行面臨的突出困難問題，圍繞更好實施宏觀政策、積極擴大內需特別是擴大有效投資、推動科技創新和產業創新深度融合、穩定和擴大就業、防範化解重點領域風險等方面，提出了相關意見建議。



*鄭柵潔：加強水網、新型電網、算力網等規劃建設*



鄭柵潔認真傾聽每位專家的發言，並與大家深入互動交流。他表示，今年是「十五五」開局之年，中國經濟開局良好，延續了穩中有進、向新向優的發展態勢。面對更趨複雜嚴峻的國際環境，以自身發展的確定性有效應對外部環境的不確定性，中國經濟進一步彰顯出強大的韌性和活力。



他指出，4月28日中央政治局會議對做好下一步經濟工作進行了系統部署，發改委將用好用足宏觀政策，發揮好存量政策和增量政策集成效應；加強水網、新型電網、算力網、新一代通信網、城市地下管網、物流網等規劃建設，促進投資於物和投資於人緊密結合，實施好消費品以舊換新政策；加快建設現代化產業體系，全面實施「人工智能+」行動；持續強化改革創新，縱深推進全國統一大市場建設，深入整治「內捲式」競爭；提高能源資源安全保障水平，實施全面節約戰略；切實兜牢民生底線，全力促進重點群體就業；同時抓緊研究儲備一批針對性、操作性強的政策工具，根據需要及時出台實施，不斷鞏固經濟持續穩中向好的基礎。希望各位專家多多建言獻策，為推動高質量發展貢獻智慧和力量。

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明11日北京專電》